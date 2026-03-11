Annegò la fidanzata 16enne nel lago di Bracciano esce dal carcere dopo 14 anni l’assassino di Federica Mangiapelo

Dopo 14 anni, l’uomo condannato per l’omicidio di Federica Mangiapelo, una ragazza di 16 anni uccisa nel 2012 ad Anguillara, lascia la detenzione. La vittima era annegata nel lago di Bracciano, e l’autore del reato, accusato di averla fatta affogare, ha scontato la sua pena nel carcere. Ora, l’uomo torna libero.

Esce dal carcere dopo 14 anni l’assassino di Federica Mangiapelo, una ragazzina di soli 16 anni, uccisa il 31 ottobre del 2012 ad Anguillara. Marco Di Muro, che all’epoca aveva 23 anni, aveva stordito la vittima e le aveva spinto la testa sott’acqua sulle sponde del lago di Bracciano. Le indagini accertarono che Federica era uscita dall’abitazione del padre intorno alle 22.30 del 31 ottobre, per raggiungere il fidanzato Marco e iniziare i festeggiamenti per la notte di Halloween. L’uomo ha scontato la pena che gli era stata inflitta. Verso le 3 di notte scoppiò un litigio tra i due giovani e la 16enne chiese al fidanzato di riaccompagnarla a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

