Omicidio di San Valentino | l’autopsia sulla vittima E’ caccia a riscontri e indizi

Montecalvoli, 11 marzo 2026 – E’ fissato per venerdì, si apprende, il conferimento dell’incarico al medico legale Marco Di Paolo per l’autopsia sul corpo di Kevin Muharremi, 25 anni, di Fucecchio – operaio in un autolavaggio – ucciso alle prime luci dell’alba di San Valentino, con tre colpi sparati da un Beretta semiautomatica calibro 7,65 risultata di provenienza illecita: l’arma sarebbe stata rubata in provincia di Firenze e poi ceduta all’albanese ritenuto responsabile del delitto. Un accertamento tecnico irripetibile su cause e mezzi del decesso che è un passaggio fondamentale delle indagini sull’omicidio di via della Repubblica. Anche... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio di San Valentino: l’autopsia sulla vittima E’ caccia a riscontri e indizi Articoli correlati Omicidio Bakal: autopsia rivela farmaci compromissero la difesa della vittima, indaga il ruolo del sospettato Uskokovic.L’autopsia sul corpo di Momcilo Bakal, ritrovato dopo otto anni in una fossa nei pressi di Torino, rivela che l’uomo è stato ucciso dopo aver assunto... Autobus investe e uccide pedone: indagato il conducente. Autopsia sulla vittimaLa Procura di Bari ha disposto l'autopsia sul corpo di Nicola Colaianni, il 67enne travolto da un autobus dell'Amtab lo scorso 27 febbraio in piazza... Altri aggiornamenti su Omicidio di San Valentino l'autopsia... Temi più discussi: Omicidio di San Valentino: l’autopsia sulla vittima E’ caccia a riscontri e indizi; Santa Maria a Monte, 25enne ucciso all’alba: il sospettato cede e racconta cosa è successo nel delitto di San Valentino; Tentato omicidio a San Valentino: accoltellato alle spalle, depone un testimone ma il giallo resta; Omicidio di Montecalvoli. Indagini a tutto campo. Xyke sotto interrogatorio. Omicidio di Montecalvoli. Indagini a tutto campo. Xyke sotto interrogatorioIl ventenne detenuto in custodia cautelare non avrebbe negato di aver sparato. Agli inquirenti ha dato la sua ricostruzione dei fatti della notte di San Valentino. lanazione.it Omicidio di Montecalvoli. Indagini a tutto campo su movente e contestoXyke ha incontrato l’avvocato e fornito al legale la sua versione dei fatti. E’ sempre in carcere ad Arezzo: attende di essere interrogato dagli inquirenti. msn.com Il parroco di San Giovanni Battista era a processo per omicidio colposo facebook