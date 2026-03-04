La Procura di Bari ha disposto l’autopsia sul corpo di Nicola Colaianni, un uomo di 67 anni, travolto da un autobus dell’Amtab il 27 febbraio scorso in piazza Moro, davanti alla stazione centrale. Il conducente del mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati. L’incidente è avvenuto nel cuore della città, coinvolgendo un pedone e un autobus di linea.

La Procura di Bari ha disposto l'autopsia sul corpo di Nicola Colaianni, il 67enne travolto da un autobus dell'Amtab lo scorso 27 febbraio in piazza Moro, davanti alla stazione centrale di Bari, morto poco dopo in ospedale. Nell'inchiesta è indagato un 65enne di Triggiano, conducente del bus della società che a Bari si occupa di trasporto pubblico. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima stava passeggiando quando è stata investita dall'autobus durante una manovra di retromarcia. La vittima Per chiarire le cause del decesso e ricostruirne la dinamica, il pm Baldo Pisani, che coordina le indagini della Polizia locale, ha disposto l'esame autoptico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Autobus investe e uccide pedone: indagato il conducente. Autopsia sulla vittima

