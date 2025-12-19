Omicidio Vassallo annullata di nuovo ordinanza per Cagnazzo La difesa | E' estraneo

Nuova svolta nel caso Vassallo: la Cassazione annulla ancora una volta l’ordinanza di arresto per il colonnello Cagnazzo, coinvolto nell’indagine sull’uccisione del sindaco pescatore. La difesa ribadisce l’estraneità dell’indagato, mentre si riaccendono le speranze di chiarimenti e verità in una vicenda che ha scosso l’intera comunità.

Per la seconda volta in pochi mesi, la Cassazione annulla l'ordinanza del Riesame di Salerno per il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Il provvedimento trasmette gli atti ad un nuovo collegio di giudici che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

