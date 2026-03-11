Omicidio a Rogoredo ‘Cinturrino voleva controllare la piazza dello spaccio’

Il 26 gennaio a Rogoredo, quartiere di Milano, si è verificato un omicidio che ha coinvolto Abderrahim Mansouri. Carmelo Cinturrino è stato identificato come la persona che, secondo quanto emerso, voleva controllare la piazza dello spaccio nella zona. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità e gli investigatori che stanno analizzando i dettagli dell’evento.

Chi è Carmelo Cinturrino e cosa è successo il 26 gennaio a Rogoredo. Nuove ombre emergono sull'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio a Milano, nella zona di Rogoredo, una delle piazze di spaccio più note della città. Per il delitto si trova in carcere Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Stato in servizio al Commissariato Mecenate, accusato di omicidio volontario. Nelle ultime settimane l'inchiesta della Procura di Milano, coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm Giovanni Tarzia, ha iniziato a delineare un possibile movente che, se confermato, cambierebbe radicalmente il quadro della vicenda. Secondo alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, il poliziotto avrebbe avuto l'obiettivo di controllare la piazza di spaccio di Rogoredo.