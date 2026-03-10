Cinturrino avrebbe ucciso Mansouri per il controllo della piazza di spaccio di Rogoredo ipotesi sul movente

Secondo le testimonianze raccolte, Cinturrino avrebbe ucciso Mansouri con l’obiettivo di prendere il controllo della piazza di spaccio di Rogoredo. La vicenda riguarda l’omicidio avvenuto in quella zona, e le ipotesi sul movente si concentrano sul tentativo di assicurarsi il dominio sul traffico di droga. La polizia sta continuando le indagini per chiarire ogni dettaglio.

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo dal poliziotto Carmelo Cinturrino. Alcune testimonianze ipotizzano che l'agente volesse prendere il controllo della piazza di spaccio. Gli inquirenti indagano anche su presunte richieste di denaro e su possibili depistaggi. Omicidio Mansouri, l'ipotesi sul movente Potrebbe esserci la volontà di prendere il controllo della piazza di spaccio di Rogoredo dietro l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso il 26 gennaio con un colpo di pistola esploso dall'assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino. È una delle piste investigative emerse negli ultimi giorni nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Milano, che sta cercando di chiarire il contesto in cui è maturato il delitto.