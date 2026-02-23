La co-conduttrice è prontissima e senza peli sulla lingua per questa nuova sfida

Laura Pausini ha interrotto la sua intervista a causa di Elettra Lamborghini, che si è avvicinata per fare una battuta sul red carpet di Radio Italia a Sanremo. La cantante si è mostrata sorpresa dalla presenza improvvisa della collega, mentre i fan si sono radunati intorno per scattare foto. La scena è diventata rapidamente uno dei momenti più commentati della serata, con le due artiste che hanno scambiato qualche parola senza riserve.

( a skanews) — Siparietto sul red carpet della festa di Radio Italia a Sanremo, in attesa del via al Festival, tra Laura Pausini e Elettra Lamborghini, “accerchiate” da telecamere e fan. Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto Le due si sono incontrate a metà della passerella e si sono concesse al pubblico che gridava «siete bellissime», salutandosi e facendosi fare foto insieme. Leggi anche › “Voilà”, Elettra Lamborghini tornerà al Festival di Sanremo (ma senza reggaeton) › Laura Pausini presenterà le cinque serate del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti Poi, Laura Pausini, co-conduttrice di questa edizione con Carlo Conti, a chi gli chiedeva se fosse preoccupata della lunga scaletta delle serate ha risposto: « È Carlo che deve preoccuparsi, io sono logorroica». 🔗 Leggi su Iodonna.it

