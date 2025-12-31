Prima vittima dei botti di Capodanno uomo ucciso da un petardo | bruciature e schegge sul corpo amputato un braccio

Alle porte di Roma, tra Acilia e Vitinia, un uomo ha perso la vita a causa di un petardo durante i festeggiamenti di Capodanno. Il tragico incidente ha provocato gravi ferite, tra cui bruciature e schegge sul corpo, e l’amputazione di un braccio. È la prima vittima ufficiale dei botti di questa notte, un episodio che sottolinea i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio.

La prima vittima dei botti di Capodanno: alle porte di Roma, tra Acilia e Vitinia, un uomo è morto a causa di un petardo, poche ore prima della mezzanotte.  Secondo quanto riporta. 🔗 Leggi su Leggo.it

