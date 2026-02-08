Marco Travaglio derubato a Latina mentre è sul palco furto di pc | mistero sul portafogli ignorato dai ladri

Marco Travaglio ha subito un furto mentre era sul palco a Latina. I ladri sono entrati e gli hanno portato via il pc e il tablet. Il giornalista si trovava davanti al pubblico quando si sono verificati i furti. La polizia sta indagando, ma ancora non ci sono sospetti. Travaglio si è detto sorpreso e deluso, soprattutto perché il portafoglio è rimasto intatto. La scena si è svolta in modo rapido, lasciando tutti senza parole.

Marco Travaglio vittima di un furto. Al direttore de Il Fatto Quotidiano sono stati rubati un pc e un tablet. Un computer è stato anche sottratto alla sua segretaria. Il colpo è stato messo a segno il 5 febbraio, nel camerino del teatro D'Annunzio di Latina, mentre il giornalista stava intrattenendo il pubblico sul palco con lo spettacolo "Cornuti e contenti". Marco Travaglio vittima di un furto: rubati pc e tablet al teatro di Latina Stando a quanto riportato da Repubblica, i ladri hanno agito mentre Travaglio era in scena.

