Olise fa quello che vuole | gli highlights di Atalanta-Bayern Monaco 1-6

Nell'incontro degli ottavi di finale di Champions League, il Bayern Monaco ha dominato l'Atalanta con un punteggio di 1-6. La partita si è svolta a Bergamo, con i tedeschi che hanno mostrato un netto predominio sul campo. L'Atalanta ha subito diverse azioni offensive, mentre Olise si è distinto per la sua performance individuale.

Non c'è storia a Bergamo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco, con i tedeschi che si impongono con un netto 1-6. Tra i bavaresi grande protagonista Michael Olise, autore di una doppietta in una versione 2.0 di Arjen Robben. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Olise fa quello che vuole: gli highlights di Atalanta-Bayern Monaco 1-6 Articoli correlati Atalanta-Bayern 1-6: disastro Dea, Olise show alla New Balance ArenaIl Bayern Monaco devasta la New Balance Arena e ipoteca i quarti di finale di Champions League, infliggendo all’Atalanta una storica e umiliante... Gli highlights di Betis-Atleti, Atalanta-Juventus, Strasburgo-MonacoGiovedì Atletico Madrid, Atalanta e Strasburgo hanno ottenuto convincenti vittorie casalinghe nelle coppe nazionali. Tutti gli aggiornamenti su Olise fa quello che vuole gli... Temi più discussi: Il Bayern fa quello che vuole e passeggia sull’Atalanta; Il Bayern Monaco dà spettacolo a Bergamo, Atalanta travolta 6-1; Atalanta-Bayern, le pagelle: Bernasconi brasato, 4,5. Olise 8,5, ogni tocco un quadro d'autore; Atalanta-Bayern Monaco 1-6, le pagelle: Olise (8) devastante, Gnabry (7) che qualità, Kolasinac (4). Champions: League: Bayern troppo forte fa 6-1, è notte fonda Atalantaou000f [???||~??C???}?T {??Ksku0013??h?bs?K!??5?p?|??X~_@.?#??u0007?cc???M????u001f?????? ???+????d????? ansa.it Atalanta-Bayern 1-6, gol e highlights: segnano Stanisic, Olise, Gnabry, Jackson e MusialaBayern Monaco e Atalanta non si sono mai affrontate prima d'ora in competizioni europee. I tedeschi hanno perso il loro ultimo scontro a eliminazione diretta contro un'avversaria ... sport.sky.it Una sconfitta clamorosa in Champions League, l'Atalanta di Palladino non ha potuto nulla contro il Bayern Monaco. Letteralmente in balia della potenza dei tedeschi, in conferenza stampa però il tecnico della Dea continua col suo credo e le sue parole fanno - facebook.com facebook Atalanta-Bayern Monaco, Palladino: "Loro a tratti ingiocabili, sapremo reagire" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com