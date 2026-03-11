Olise fa quello che vuole | gli highlights di Atalanta-Bayern Monaco 1-6

Nell'incontro degli ottavi di finale di Champions League, il Bayern Monaco ha dominato l'Atalanta con un punteggio di 1-6. La partita si è svolta a Bergamo, con i tedeschi che hanno mostrato un netto predominio sul campo. L'Atalanta ha subito diverse azioni offensive, mentre Olise si è distinto per la sua performance individuale.

Non c'è storia a Bergamo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco, con i tedeschi che si impongono con un netto 1-6. Tra i bavaresi grande protagonista Michael Olise, autore di una doppietta in una versione 2.0 di Arjen Robben. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

