gli highlights di betis atleti atalanta juventus strasburgo monaco

Giovedì sera, Atletico Madrid, Atalanta e Strasburgo hanno vinto in casa nelle coppe nazionali. Il Betis ha battuto l’Atleti, l’Atalanta ha superato la Juventus, mentre il Strasburgo ha vinto contro il Monaco. Tre partite decisive che cambiano i piani delle squadre in vista delle prossime sfide.

2026-02-06 00:48:00 Breaking news: Giovedì Atletico Madrid, Atalanta e Strasburgo hanno ottenuto convincenti vittorie casalinghe nelle coppe nazionali. L’Atleti ha migliorato in grande stile una serie di vittorie in quattro partite in tutte le competizioni contro il Real Betis, mentre l’Atalanta ha regalato alla Juventus la prima sconfitta in cinque partite. Il portiere non vorrà guardarlo indietro David Hancko balza in alto portando in vantaggio l’Atletico Madrid #ITVCalcio pic.twitter.comFlmymviyce — ITV Calcio (@itvfootball) 5 febbraio 2026 Lo Strasburgo, che ha perso l’allenatore Liam Rosenior contro il Chelsea il mese scorso, ha eliminato il Monaco e ora ha vinto sette e perso una delle ultime 10 partite in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La Juventus porta a casa un punto nel match contro il Monaco allo Stade Louis II.

Questa sera si giocano due grandi partite che attirano l’attenzione dei tifosi di calcio.

