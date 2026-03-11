Atalanta-Bayern 1-6 | disastro Dea Olise show alla New Balance Arena

Il Bayern Monaco ha dominato l’incontro contro l’Atalanta alla New Balance Arena, con un risultato finale di 6-1. La squadra tedesca ha segnato sei reti, mentre i bergamaschi sono riusciti a realizzarne una sola. La partita ha visto Olise protagonista con più marcature, contribuendo alla pesante vittoria del Bayern. Questa sfida si conclude con un risultato che mette in discussione le chance dei padroni di casa di avanzare ai quarti di finale di Champions League.

Il Bayern Monaco devasta la New Balance Arena e ipoteca i quarti di finale di Champions League, infliggendo all' Atalanta una storica e umiliante sconfitta interna per 6-1. Il match si trasforma in una "Caporetto" tattica per Raffaele Palladino, che vede crollare ogni piano difensivo sotto i colpi di un Michael Olise celestiale, autore di una doppietta e un assist. Il parziale viene aperto al 12? da Stanisic, preludio a una tempesta perfetta che vede Gnabry e lo stesso Olise chiudere la pratica già nel primo tempo. Il passaggio al 3-4-2-1 nella ripresa non frena l'emorragia: Jackson, ancora Olise e Musiala firmano il tennistico 6-0, prima del gol della bandiera siglato nel recupero da Mario Pasalic.