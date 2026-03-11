L'Olimpia Teodora si trova a Valdarno, dove si decide il futuro promozione. Nelle ultime due partite, la squadra ha affrontato due tie-break, conquistando in totale tre punti. Nessuna delle avversarie che la seguono ha approfittato di questa situazione per ridurre il distacco. La corsa alla promozione resta aperta e ancora tutto da definire.

Due tie-break nelle ultime due partite hanno portato all’ Olimpia Teodora solo tre punti, ma nessuna delle tre inseguitrici ha colto l’occasione per avvicinarsi in modo significativo. Anzi, fra passi falsi e punti tolti reciprocamente negli scontri diretti, sono ora tutte distanziate di cinque lunghezze. Domenica alle 18 a Valdarno l’Olimpia giocherà una gara già potenzialmente decisiva per la promozione. Sabato scorso, contro un combattivo Reggio Emilia, coach Rizzi ha recuperato il sestetto titolare con Sara Marchesano. La 23enne centrale campana ha giocato ’in punta di piedi’, per non danneggiare un ginocchio che ha bisogno di terapie e stress limitati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpia, a Valdarno crocevia promozione

