Olgiate Molgora e Calco uniti per l' ambiente insieme a Plastic Free

Olgiate Molgora e Calco si sono impegnate in una mattinata di pulizia ambientale, collaborando per rimuovere rifiuti dall’area pubblica. Le due comunità hanno partecipato insieme a un’iniziativa promossa da Plastic Free, coinvolgendo cittadini e volontari. L’obiettivo era quello di contribuire alla tutela dell’ambiente locale attraverso un gesto pratico e condiviso.

Due comuni, una sola comunità quando si tratta di proteggere l'ambiente. Calco e Olgiate Molgora uniscono le forze per una mattinata di pulizia ambientale, un gesto semplice ma dal grande valore che dimostra quanto collaborazione e senso civico possano fare la differenza.