Ambiente | Pisa si conferma Comune Plastic Free nel 2026

Pisa, 16 gennaio 2026 – Pisa è stato confermata tra i "Comuni Plastic Free 2026". Superando il rigoroso iter di valutazione, è così entrato a far parte del novero delle 141 città italiane, di cui solo 5 in Toscana, che si sono distinte per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l'impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. Ad annunciarlo Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free Onlus, associazione ambientalista attiva dal 2019 nel contrasto all'abuso e alla dispersione della plastica nell'ambiente, che verifica le azioni messe in campo da ogni amministrazione candidata.

