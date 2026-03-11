Ogni femminicidio lacera la città | Messina reagisce al delitto di Daniela Zinnanti trovato il coltello dell’omicidio

Messina si è risvegliata sotto shock dopo il ritrovamento del corpo di Daniela Zinnanti, uccisa nel suo appartamento di via Lombardia. La polizia ha recuperato anche il coltello usato nel delitto. La città si unisce nel cordoglio per questa tragedia che ha scosso la comunità locale. La procura ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’omicidio.

Messina si stringe nel dolore e nella rabbia per la morte di Daniela Zinnanti, vittima di femminicidio nel suo appartamento di via Lombardia, nel quartiere Lombardo. Sotto casa della donna si è radunata una folla di amici, conoscenti e vicini, che hanno portato i primi fiori, manifestando dolore.