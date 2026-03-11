Germania oggetto volante non identificato | aeroporto di Berlino sospende i voli

All'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, i voli sono stati sospesi temporaneamente dopo che è stato segnalato l'avvistamento di un oggetto volante non identificato. L'ente aeroportuale ha comunicato la sospensione delle operazioni a causa dell'incidente, mentre le autorità stanno verificando la situazione. Nessun volo è attualmente in partenza o in arrivo nell'area interessata.

Il traffico aereo all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo è stato temporaneamente sospeso dopo l’avvistamento di un oggetto volante non identificato. La sospensione, riportano Bild e diversi media tedeschi, è stata decisa per motivi di sicurezza ed è durata circa mezz’ora seguendo una “procedura standard”, ha detto un portavoce dello scalo berlinese. L’aeroporto sta ora valutando i passi successivi insieme alla polizia. Il portavoce ha dichiarato a t-online che non sono stati possibili decolli o atterraggi tra le 18:40 e le 19:15. Le operazioni sono poi riprese e non sono previste cancellazione di voli. Tuttavia, sono possibili ritardi. Questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

