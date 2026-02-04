Odori molesti a Montello Casati critico con la Regione | Quanto fatto finora non basta servono nuove soluzioni e che siano risolutive

La situazione a Montello resta critica. I cittadini continuano a segnalare odori molesti, nonostante gli interventi della Regione. Il consigliere regionale Casati critica le azioni finora fatte e chiede soluzioni più efficaci. Ha già presentato un’interrogazione chiedendo aggiornamenti e nuove misure concrete per risolvere il problema.

Le segnalazioni di cittadini e associazioni di residenti a Montello e nei Comuni limitrofi relativamente al persistere di odori molesti diffusi nell’area sono state raccolte dal consigliere regionale del PD Davide Casati che ha presentato lo scorso novembre un’interrogazione scritta all’Assessore all’Ambiente Giorgio Maione, chiedendo aggiornamenti in merito all’attività svolta dalla Regione dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale lo scorso 23 settembre di un una mozione a sua prima firma che esprimeva la contrarietà al nuovo inceneritore e impegnava la Giunta, tramite ARPA, a intervenire per porre fine alle molestie olfattive che da anni colpiscono Montello e i Comuni vicini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Odori molesti a Montello, Casati critico con la Regione: Quanto fatto finora non basta, servono nuove soluzioni e che siano risolutiveLe problematiche odorigene permangono sul territorio e nei comuni limitrofi, segnale che gli ultimi provvedimenti non sono stati sufficienti: Impatto importante sulla vita quotidiana di migliaia di c ... bergamonews.it

Montello, Casati: Odori insostenibili, ma cosa ha fatto la Regione da settembre a oggi?Il silenzio della Regione è ingiustificabile – conclude il consigliere dem -: i cittadini continuano a subire e i numeri di oggi dimostrano che non c’è più tempo da perdere ... bergamonews.it

