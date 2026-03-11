Occorsio il coraggio della giustizia Una mostra ricorda il magistrato che indagò su stragi e P2 | e fu ucciso dai terroristi neri

Una mostra celebra la figura di un magistrato ucciso dai terroristi neri, ricordando il suo lavoro sulle indagini riguardanti le stragi e la P2. La rassegna mette in luce le sue attività e il suo impegno nel campo della giustizia. La presenza di rappresentanti istituzionali e di pubblico si unisce alla memoria di un uomo che ha pagato con la vita la sua dedizione al dovere.

In un'epoca in cui il capo di gabinetto del Ministero di grazia e giustizia, Giusi Bartolozzi, può invitare pubblicamente i cittadini a votare sì al referendum perché così "ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione", diventa un esercizio di resistenza civile e democratica la partecipazione alla mostra "Vittorio Occorsio, il coraggio della giustizia, 1976-2026". Il plotone di esecuzione del giudice Occorsio fu rappresentato dai trentadue colpi di mitra con cui fu tolto di mezzo mentre si recava a lavoro il 10 luglio 1976 da Pierluigi Concutelli, terrorista nero, nel cui curriculum c'è scritto Ordine Nuovo ma anche...