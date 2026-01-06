Morto Gianpaolo Tosel il magistrato che indagò su sequestri e Brigate Rosse
È deceduto all’età di 85 anni Gianpaolo Tosel, magistrato e figura di rilievo nella giustizia friulana. Nel corso della sua carriera, ha condotto importanti indagini su sequestri e Brigate Rosse, contribuendo alla lotta al terrorismo. Tosel è stato anche giudice sportivo della Serie A per quasi dieci anni. La sua scomparsa avviene a Udine, lasciando un ricordo di impegno e professionalità.
Si è spento all’età di 85 anni, in ospedale a Udine, Gianpaolo Tosel, figura di primo piano della magistratura friulana e, per quasi un decennio, giudice sportivo della Serie A.Chi eraNato a Udine il 26 ottobre 1940, Tosel si era laureato in giurisprudenza all’Università di Ferrara ed era entrato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
