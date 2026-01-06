Morto Gianpaolo Tosel il magistrato che indagò su sequestri e Brigate Rosse

Da udinetoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto all’età di 85 anni Gianpaolo Tosel, magistrato e figura di rilievo nella giustizia friulana. Nel corso della sua carriera, ha condotto importanti indagini su sequestri e Brigate Rosse, contribuendo alla lotta al terrorismo. Tosel è stato anche giudice sportivo della Serie A per quasi dieci anni. La sua scomparsa avviene a Udine, lasciando un ricordo di impegno e professionalità.

Si è spento all’età di 85 anni, in ospedale a Udine, Gianpaolo Tosel, figura di primo piano della magistratura friulana e, per quasi un decennio, giudice sportivo della Serie A.Chi eraNato a Udine il 26 ottobre 1940, Tosel si era laureato in giurisprudenza all’Università di Ferrara ed era entrato. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: La Rai blocca il podcast sulla fondatrice delle Brigate Rosse: è polemica

Leggi anche: La scritta "Spara a Giorgia" compare su di un muro a firma delle "Brigate Rosse". Elena Leonardi (FdI): «Atto di odio e minaccia alla democrazia»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LUTTO - È morto Gianpaolo Tosel, fu giudice sportivo della Serie A per dieci anni.

morto gianpaolo tosel magistratoMorto Gianpaolo Tosel, fu giudice sportivo della Serie A per 10 anni - Il magistrato friulano è stato protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse, e procuratore capo di Udine dal 1989 al 2000, quando lasciò la magistratura e ricoprì vari ... tg24.sky.it

morto gianpaolo tosel magistratoMorto Gianpaolo Tosel, è stato per anni giudice sportivo della Serie A: aveva 85 anni - Addio a Gianpaolo Tosel, storico magistrato friulano, protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse, e procuratore capo ... msn.com

morto gianpaolo tosel magistratoMorto Tosel, fu giudice sportivo della Serie A per dieci anni - E' morto stamani, a 85 anni, Gianpaolo Tosel, storico magistrato friulano, protagonista di alcune grandi inchieste, tra ... notizie.tiscali.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.