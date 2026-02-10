NVIDIA lancia il bundle Resident Evil Requiem per la serie RTX 50

NVIDIA ha annunciato che da oggi chi acquista hardware selezionato della serie GeForce RTX 50 riceverà in omaggio una copia digitale di Resident Evil Requiem di Capcom. L’offerta riguarda i prodotti più recenti e sarà valida finché ci saranno scorte. La promozione mira a spingere le vendite delle schede video di ultima generazione, ancora molto richieste tra i videogiocatori.

(Adnkronos) – NVIDIA ha annunciato che, a partire da oggi, l'acquisto di hardware selezionato della serie GeForce RTX 50 darà diritto a una copia digitale del titolo di Capcom. L'iniziativa si inserisce in una settimana densa di aggiornamenti tecnologici, con l'introduzione del supporto DLSS 4 e della funzionalità Multi Frame Generation (MFG) in diverse produzioni di alto profilo. La promozione è valida per l'acquisto di schede grafiche standalone, desktop pre-assemblati e laptop equipaggiati con le GPU RTX 5090, 5080, 5070 Ti e 5070. Il bundle, disponibile presso i rivenditori fisici e online aderenti, permette di riscattare una copia del gioco sulla piattaforma Steam, puntando a valorizzare le capacità di calcolo della nuova architettura in uno dei titoli più attesi dell'anno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su NVIDIA GeForceRTX50

Capcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.

Durante il Resident Evil Showcase di gennaio, Capcom ha presentato un nuovo gameplay di Resident Evil Requiem, evidenziando aspetti tecnici e collaborazioni con Porsche e Lewis Hamilton.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su NVIDIA GeForceRTX50

NVIDIA lancia il bundle Resident Evil Requiem per la serie RTX 50Debutta la nuova promozione per le GPU di ultima generazione, accompagnata dall'estensione del supporto DLSS 4 con Multi Frame Generation per i titoli in uscita ... adnkronos.com

Nvidia commenta il futuro di Nvidia Shield TVLa Nvidia Shield TV ha ormai più di 10 anni e l'ultima revisione hardware è stata introdotta nel 2019. Da allora, Nvidia ha rilasciato aggiornamenti software per il set-top box, ma molti utenti sono i ... notebookcheck.it

Si preannuncia un Resident Evil decisamente immenso: Capcom ha rivelato che nel gioco troveremo centinaia di zombie diversi tra loro, ognuno con personalità e tratti unici - facebook.com facebook