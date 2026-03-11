Nuovo scandalo nella sanità le opposizioni si ricompattano | Schifani stacchi la spina

Le opposizioni della Sicilia si sono riunite in una conferenza stampa all'Ars per chiedere le dimissioni del presidente della Regione, Renato Schifani, in seguito all’indagine della procura che coinvolge infiltrazioni mafiose nella gestione amministrativa regionale. Le forze politiche hanno deciso di ricompattarsi per esprimere la loro posizione. La richiesta di dimissioni è stata condivisa dai rappresentanti di più partiti del campo progressista.

Il campo progressista si ricompatta e nel corso di una conferenza stampa congiunta all'Ars chiede le dimissioni del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo l'indagine della procura su infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa regionale. L'inchiesta che coinvolge. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Scandalo San Raffaele, Bertolaso in aula difende sè stesso e le privatizzazioni in sanità. Le opposizioni: “Rivedere tutti gli accreditamenti”L'assessore Bertolaso tenta di derubricare in episodio isolato la notte da incubo per i pazienti del San Raffaele.

L’Europa sta con Trump, ma teme che Big tech stacchi la spina dei servizi digitali: il rischio blackout in Italia e UeL’Europa e l’Italia si sono schierate al fianco di Donald Trump nella guerra all’Iran.

Tutti gli aggiornamenti su Nuovo scandalo

Temi più discussi: Corruzione nella sanità, arrestati imprenditori e pubblici ufficiali; L'ultimo scandalo nella sanità, una malattia incurabile; Inaugurato e già sotto inchiesta: il nuovo ospedale di Monopoli e Fasano tra sprechi, varianti e mazzette; Mafia, massoneria e sanità: l'inchiesta che scuote la politica siciliana.

Le reazioni: Iacolino tra i responsabili dello sfascio della sanità sicilianaLa notizia delle indagini a carico di Salvatore Iacolino per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata lascia, ancora una volta, interdetti. Lo dice Fabrizio Micari, componente ... livesicilia.it

Scandalo nella Sanità a Napoli, 76 indagati: coinvolti anche sei pubblici ufficialiQuattro arresti disposti dal gip, tra cui un avvocato. Tra gli indagati ispettore in congedo, funzionari e medici ... msn.com

Gamberoni, vino e soprattutto soldi: così un noto ortopedico favoriva le ditte "amiche" Nuovo scandalo all'Asp, retroscena e intercettazioni https://cityne.ws/MAZZETTE_ALL_ASP - facebook.com facebook

Londra, nuovo scandalo per il governo Starmer: arrestati tre funzionari laburisti accusati di spionaggio per Pechino x.com