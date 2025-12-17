Scandalo San Raffaele Bertolaso in aula difende sè stesso e le privatizzazioni in sanità Le opposizioni | Rivedere tutti gli accreditamenti

Durante l'audizione in Consiglio regionale, Guido Bertolaso ha difeso le privatizzazioni in sanità e minimizzato i disservizi all’Ospedale San Raffaele di Milano. Le opposizioni chiedono di rivedere gli accreditamenti, evidenziando i rischi e le criticità derivanti da un sistema sanitario afflitto da privatizzazione.

Non è colpa nostra. Un piccolo incidente di percorso. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare. Così ieri l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nella sua informativa in Consiglio regionale sui gravissimi disservizi avvenuti all'Ospedale San Raffaele di Milano, ha tentato di derubricare il sintomo della grave malattia che affligge il Sistema sanitario regionale – affetto da privatizzazione acuta – che poteva costare la vita a numerosi pazienti. La difesa di Bertolaso. Sul caso dei disservizi all'ospedale San Raffaele di Milano "non vi è stata alcuna sottovalutazione, non c'è stata inerzia" e "non c'è stato nessun ritardo da parte delle istituzioni regionali.

