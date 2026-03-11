Il Consiglio del Municipio 7 di Milano ha inviato una richiesta alla Giunta municipale per includere nel progetto di costruzione del nuovo Stadio San Siro spazi dedicati allo sport femminile e un museo. La comunicazione è stata ufficializzata recentemente, con l’obiettivo di garantire aree specifiche per queste attività all’interno dell’intervento edilizio. La richiesta riguarda anche la creazione di spazi adibiti a esposizioni e eventi culturali legati allo sport.

Il Consiglio del Municipio 7 di Milano ha formalizzato una richiesta diretta alla Giunta municipale per inserire spazi dedicati allo sport femminile nel progetto di costruzione del nuovo Stadio San Siro. La mozione, approvata mercoledì 11 marzo 2026, chiede che la trasformazione urbana dell’area includa strutture specifiche per le atlete, oltre a valorizzare la storia delle donne nello sport attraverso un museo e percorsi commemorativi. L’iniziativa nasce dal desiderio di garantire pari opportunità nell’accesso alle discipline sportive, partendo dalle convenzioni quadro fino alla progettazione definitiva del nuovo impianto sportivo condiviso da Inter e Milan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo San Siro: il Municipio chiede spazi e museo per

Articoli correlati

Leggi anche: Santa Maria Rossa: tre piani, mediateca e spazi didattici nel nuovo museo storico-archeologico di Treviglio

Leggi anche: Inter-Pisa, rigore per i nerazzurri. Poi Chivu chiede un rosso: proteste a San Siro

Il Futuro di San Siro: il nuovo stadio di Inter e Milan | Stadi 5.0

Tutti gli aggiornamenti su Nuovo San Siro il Municipio chiede...

Temi più discussi: Addio vecchio San Siro, il futuro è verticale: Scaroni traccia la rotta di Inter e Milan verso il 2031; Nuovo San Siro, Milan e Inter lavorano al nuovo stadio da oltre 70 mila posti: L'obiettivo è averlo nel 2030, prima degli Europei; Inter e Milan, tutto sul nuovo San Siro: costi, capienza e date di inizio e fine lavori; Nuovo stadio a San Siro: anche la Commissione Ue dice che va fatta la valutazione ambientale.

Nuovo stadio a San Siro: anche la Commissione Ue dice che va fatta la valutazione ambientaleIl chiarimento dall'ufficio della Commissaria all'ambiente. Parte l'interrogazione al Comune di Milano per sapere quando verrà programmata ... milanotoday.it

Il Milan costruirà un nuovo stadio insieme all’Inter per sostituire San SiroPiani ambiziosi per il nuovo stadio a Milano: come Milan e Inter intendono rivoluzionare l’esperienza calcistica con una struttura all’avanguardia. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha recenteme ... notiziemilan.it

Milan, Cardinale di nuovo a San Siro: l’ultima volta… - facebook.com facebook

Milan, dalla Casa Bianca a San Siro: tutti i progetti di Gerry Cardinale fra NBA Europe e il nuovo stadio in coabitazione con l'Inter x.com