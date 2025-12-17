Santa Maria Rossa | tre piani mediateca e spazi didattici nel nuovo museo storico-archeologico di Treviglio

Il nuovo Museo Storico-Archeologico di Treviglio, situato nella struttura di Santa Maria Rossa, si distingue per i suoi tre piani, la mediateca, gli spazi dedicati alla biblioteca ragazzi e aree specifiche per le scuole. Un ambiente pensato per valorizzare il patrimonio culturale e offrire servizi educativi e di approfondimento a visitatori di ogni età.

Treviglio. Tre piani, una mediateca, spazi per la biblioteca ragazzi e ambienti dedicati alle scuole: sono queste le caratteristiche principali del nuovo Museo Storico-Archeologico, allestito nella struttura di Santa Maria Rossa. Il progetto esecutivo, presentato martedì 16 dicembre dall’amministrazione comunale, rappresenta l’avvio concreto della trasformazione dell’ex chiesa in uno spazio culturale aperto alla collettività, segnando l’ultimo passo di un percorso di riqualificazione e valorizzazione che mira a farne un punto di riferimento per l’archeologia della città (e non solo) “Con questo progetto restituiamo visibilità al patrimonio della sezione archeologica intitolata a Giuseppe Oggionni – spiega Elisabetta Ciciliot, direttrice di TreviglioMusei -. Bergamonews.it

