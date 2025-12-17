Ruspe alla Tosa demoliti i vecchi edifici | ecco il progetto da due milioni

A Imola, è iniziata la demolizione dei vecchi edifici alla Tosa, segnando un importante passo nel progetto da due milioni di euro per la realizzazione della nuova Casa degli eventi. L'intervento apre la strada a un nuovo spazio pensato per ospitare iniziative culturali e sociali, consolidando l'impegno della città nel rinnovamento e nello sviluppo territoriale.

© Ilrestodelcarlino.it - Ruspe alla Tosa, demoliti i vecchi edifici: ecco il progetto da due milioni Imola, 17 dicembre 2025 – Passo in avanti verso la costruzione della nuova Casa degli eventi alla Tosa. Una ditta di Medicina è stata infatti incaricata da Con.Ami, concessionario dell'Autodromo, di portare avanti i lavori di demolizione dei tre vecchi immobili ai piedi della collina. L'intervento, dal costo di di circa 40mila euro, è ormai completato. E una volta liberata l'area dai detriti si potrà pensare alla costruzione del nuovo edificio destinato ad aumentare le capacità ricettive dell'impianto. Il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera, che ha un quadro economico di 1 milione e 950mila euro (più Iva) di cui 800mila euro di contributi europei e il resto a carico del Con.

