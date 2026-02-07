Nuovo stadio o ristrutturazione del Maradona? La scelta di Napoli per gli Europei 2032

Napoli si prepara a decidere se costruire un nuovo stadio o ristrutturare il Maradona per gli Europei 2032. La città ha il compito di fare una scelta importante, mentre si avvicina il momento di definire il futuro dello stadio Diego. La decisione potrebbe cambiare il volto dello sport e dell’impianto più famoso di Napoli.

Napoli si appresta a definire il proprio percorso in vista degli Europei 2032, affrontando una verifica cruciale sul piano della gestione dello stadio Diego Armando Maradona e della coesione tra istituzioni e club di riferimento. In una riunione svoltasi a Palazzo San Giacomo, l’amministrazione comunale ha fatto il punto sui lavori di adeguamento necessari per rientrare tra le sedi ospitanti, mettendo a confronto le richieste del contesto internazionale con le dinamiche locali. Il focus è sulla possibilità di coniugare interventi tecnici di livello europeo con una strategia condivisa tra soggetti coinvolti, al fine di offrire una cornice competitiva e sicura per la manifestazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

