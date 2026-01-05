Disordine mondiale e i nuovi volti della geopolitica focus con il professor Mario Del Pero

Si intitola “Alla ricerca della sovranità perduta. La politica estera di Trump” la nuova conferenza organizzata dagli Amici della Biblioteca Malatestiana per sabato 10 gennaio (ore 16.30, Aula Magna della Biblioteca Malatestiana) nell’ambito del ciclo “Il grande disordine mondiale”.Ad affrontare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

