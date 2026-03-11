Nuovi fondi per il progetto Minuterie

La Fondazione Prosolidar ha destinato più di 16.000 euro al progetto Minuterie, promosso dall’associazione Donne Insieme. Il finanziamento riguarda il bando 2026 e mira a sostenere le attività legate al progetto. La somma è stata ufficialmente assegnata e il finanziamento è stato reso noto in occasione dell’annuncio.

Finanziato dalla Fondazione Prosolidar per oltre 16mila euro il progetto Minuterie presentato dall’associazione Donne Insieme sul bando 2026. Minuterie, piccole risposte a domande emergenti ha tra i suoi obiettivi l’organizzazione di uno spazio per un laboratorio permanente per bambine e bambini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Incentivi per bus e treni con il progetto Maas: nuovi fondi e proroga fino al 31 marzoGli incentivi del progetto Maas (Mobility as a Service for Italy), ovvero sconti per il trasporto pubblico locale di treni e bus attraverso una... Fondi europei per i giovani: parte il progetto MagicANCONA - Nuovi fondi europei per le politiche giovanili arrivano al Comune di Ancona attraverso la Regione Marche. Una raccolta di contenuti su Nuovi fondi Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Dal Mur nuovi fondi per assumere circa duemila ricercatori; Cornigliano, nuovi fondi per Villa Bombrini. Sarà ampliato il parco, archiviato il palazzetto; Contributi a fondo perduto 2026: quali sono, tutti i bandi aperti e in arrivo. Nuovi fondi pubblici per la banda ultra larga in Italia: ecco il progettoCHUWI CoreBook Air alla prova: design premium, buona autonomia e qualche compromesso CHUWI CoreBook Air è un ultraleggero da 1 kg con Ryzen 5 6600H, display 14 16:10 e 16 GB LPDDR5. Offre buona ... hwupgrade.it Zika. CDC stanziano nuovi fondi per combattere il virusCenters for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi hanno messo a disposizione 16 milioni di dollari per combattere il virus. Questa cifra va ad asggiungersi ai 25 milioni stanziati a luglio ... quotidianosanita.it Approvata variazione di bilancio, polemiche su nuovi fondi per piscina a tre mesi da fine lavori http://ow.ly/uTKJ106vIeI #tuttoggi #CittàdiCastello #Politica - facebook.com facebook #Università. Nuovi fondi per la #ricerca in #Sardegna: 1,7 milioni di euro agli atenei di Cagliari e Sassari per assumere 58 ricercatori, molti legati ai progetti PNRR x.com