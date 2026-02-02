Fondi europei per i giovani | parte il progetto Magic

Il Comune di Ancona ha annunciato l’avvio del progetto Magic, finanziato con fondi europei destinati ai giovani. La Regione Marche ha trasferito le risorse per sostenere iniziative rivolte ai ragazzi, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici. La città si prepara a mettere in campo nuove azioni per coinvolgere i giovani e offrire loro opportunità concrete.

ANCONA - Nuovi fondi europei per le politiche giovanili arrivano al Comune di Ancona attraverso la Regione Marche. Un finanziamento di 20 mila euro, assegnato nell'ambito del bando europeo Gear Up, conferma da un lato la capacità dell'Amministrazione dorica di intercettare risorse e, dall'altro, la costante attenzione rivolta al mondo giovanile. Attraverso l'attuazione del progetto Magic, questa somma finanzierà attività del servizio Informagiovani e dei centri giovanili, con l'obiettivo di sviluppare nei ragazzi tra i 15 e i 30 anni competenze, consapevolezza e spirito d'intraprendenza per renderli protagonisti attivi del proprio futuro.

