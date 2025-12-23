Incentivi per bus e treni con il progetto Maas | nuovi fondi e proroga fino al 31 marzo

Gli incentivi del progetto Maas (Mobility as a Service for Italy), ovvero sconti per il trasporto pubblico locale di treni e bus attraverso una piattaforma online, saranno validi fino al 31 marzo 2026. Lo ha deciso il Comune di Bari spiegando che gli incentivi erogati entro il 31 marzo 2026.

