Tensione al Pilastro scontri in serata dopo il corteo dei 700 contro il Museo dei bambini | 3 attivisti fermati

Nella serata di oggi si sono verificati scontri nel quartiere Pilastro di Bologna dopo il corteo di circa 700 persone contro il Museo dei bambini. Durante le proteste, tre attivisti sono stati fermati dalle forze dell’ordine. La manifestazione ha coinvolto cittadini e attivisti, che hanno espresso il loro dissenso attraverso il corteo e le azioni di protesta. La situazione rimane tesa nel quartiere.

Bologna, 7 marzo 2026 – “ Questa è una lotta e andremo avanti insieme alla gente del quartiere, finché non bloccheranno i lavori ”. Circa 700 persone oggi pomeriggio hanno partecipato al corteo promosso dal comitato MuBasta, sfociato verso le 22 in una serie di scontri tra un gruppo di manifestanti e la polizia – alcune cariche e dei lanci di lacrimogeni –, cui ha fatto seguito il fermo di tre partecipanti al confronto fisico con gli agenti. Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanze di Usb, Potere al Popolo e del collettivo Cambiare Rotta, unite contro la realizzazione del Museo dei bambini al Pilastro. Mentre sempre oggi in mattinata, prima del corteo di protesta si è tenuta una “una passeggiata di confronto civile” pensata dal comitato MuVet e da chi è favorevole al progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

