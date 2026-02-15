Concorso Regione Lazio operai con terza media per Centro Ricerca Zootecnia e Acquacoltura
La Regione Lazio ha bandito un concorso per operai con la terza media, dopo aver deciso di rafforzare il personale del Centro di Ricerca zootecnia e acquacoltura di Monterotondo. La scelta nasce dalla necessità di aggiornare il team operativo del centro, che si occupa di studi sulle tecniche di allevamento e sostenibilità in agricoltura. Il nuovo bando mira a reclutare figure pratiche e motivate, pronte a lavorare nell’azienda sperimentale di Tor Mancina, situata a pochi chilometri da Roma.
La Regione Lazio ha pubblicato un nuovo concorso per operai da impiegare presso il Crea, Centro di Ricerca zootecnia e acquacoltura, con sede nell’azienda agricola sperimentale di Tor Mancina a Monterotondo, in provincia di Roma. La selezione è stata resa nota attraverso il portale istituzionale dedicato al lavoro e rappresenta un’opportunità di impiego in ambito agricolo-zootecnico, rivolta a candidati con istruzione di base e competenze operative specifiche. Quali sono i profili ricercati e qual è il numero di posti. Il bando prevede 6 assunzioni complessive per diverse tipologie di operai agricoli e zootecnici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Ciclone Harry, dalla Regione Siciliana 3 milioni di euro per pesca e acquacoltura
La Regione Siciliana ha stanziato tre milioni di euro per aiutare le imprese di pesca e acquacoltura colpite dal ciclone Harry.
Harry colpisce costruzioni e imbarcazioni, Regione assegna tre milioni per i danni all’acquacoltura
Harry ha attraversato la Sicilia con venti forti e piogge intense, danneggiando gravemente le aziende dell’acquacoltura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Regione Lazio: assunzioni per operai con scuola dell'obbligo o licenza media, presso il CREA; Crisi Stellantis, scure sull’indotto: avviati i licenziamenti per 138 operai; Modello C2 storico online, come scaricarlo e i link per ogni Regione; Regione Puglia: assunzioni per operai e operatori con scuola dell’obbligo o licenza media.
Agenzia delle Entrate Lazio: assunzioni per autisti con scuola dell’obbligo (o licenza media), tempo indeterminatoLa Regione Lazio ha indetto una selezione per assunzioni di autisti, da assegnare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Ecco il Bando da scaricare e tutte le informazioni utili per partecipare. ticonsiglio.com
Lazio. Concorso farmacie, Regione chiede verifiche antimafia su nuove sediVogliamo avere la certezza – spiega la Regione in una nota - che, concluso l’iter amministrativo del concorso, si possa procedere alle assegnazioni senza il pericolo di infiltrazioni da parte di ... quotidianosanita.it
Salve, cerco gruppi WhatsApp per la regione Campania nelle classi di concorso: Adss Admm sottocommissione 2 As12 AM 12 facebook