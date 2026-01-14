A2A ha annunciato nuove assunzioni per il 2026, con 1.500 posti disponibili per tecnici, ingegneri e operai. Questo intervento mira a rafforzare il team di oltre 14.000 dipendenti, offrendo opportunità di lavoro in diversi settori. Di seguito, troverai tutte le informazioni utili su come candidarsi e sui requisiti richiesti per queste posizioni.

Per il 2026, il Gruppo A2A ha annunciato assunzioni per 1.500 profili tra tecnici, ingegneri e operai al fine di rafforzare ulteriormente un organico che supera i 14 mila dipendenti. Il piano di reclutamento è un chiaro segnale di espansione per il comparto che si occupa di energia, acqua e ambiente grazie a un modello sostenibile che favorisce l’uso circolare delle risorse. La strategia risponde alla necessità di rafforzare la gestione dei servizi ambientali e la transizione energetica, settori che richiedono competenze sempre più specifiche. L’iniziativa mira a risolvere il mismatch tra la domanda del mercato e l’offerta di competenze disponibili, attraverso un piano che metta in fila i percorsi di crescita e la stabilità contrattuale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Assunzioni A2A 2026 per 1.500 tra tecnici, ingegneri e operai: come candidarsi

