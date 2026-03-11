Nuove anomalie di 3I ATLAS Avi Loeb | Dati incoerenti con l'origine più studiamo e più appare sconcertante

Da fanpage.it 11 mar 2026

Nuove analisi sui dati di 3IATLAS, ottenuti dal Telescopio Spaziale James Webb e dal Very Large Telescope, indicano un'origine molto antica e una formazione in un sistema stellare con bassa metallicità. Avi Loeb ha commentato che le informazioni raccolte risultano incoerenti con un'origine nota e che approfondendo gli studi la situazione si fa sempre più sconcertante.

Nuove analisi dei dati su 3IATLAS raccolti dal Telescopio Spaziale James Webb e dal Very Large Telescope (VLT) suggeriscono un'origine antichissima e la nascita in un sistema stellare a bassa metallicità. Tuttavia, secondo il professor Avi Loeb, ciò non è compatibile con quanto emerso su massa e popolazione di oggetti interstellari simili. In sostanza, saremmo innanzi a ulteriori anomalie, che infittiscono ulteriormente il mistero su questo affascinante visitatore venuto da lontano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

