Nuove anomalie di 3I ATLAS Avi Loeb | Dati incoerenti con l'origine più studiamo e più appare sconcertante

Nuove analisi dei dati su 3IATLAS raccolti dal Telescopio Spaziale James Webb e dal Very Large Telescope (VLT) suggeriscono un'origine antichissima e la nascita in un sistema stellare a bassa metallicità. Tuttavia, secondo il professor Avi Loeb, ciò non è compatibile con quanto emerso su massa e popolazione di oggetti interstellari simili. In sostanza, saremmo innanzi a ulteriori anomalie, che infittiscono ulteriormente il mistero su questo affascinante visitatore venuto da lontano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

