Nuova vita al Buon Pastore Tre palazzi e un parco E l’ex chiesa panottica diventerà un polo culturale

La città di Monza ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Buon Pastore in via Cavallotti. L’intervento prevede la riconversione di tre palazzi e di un parco, trasformando l’ex chiesa panottica in un nuovo polo culturale. Dopo anni di discussioni e revisioni, questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio storico e a promuovere la vivibilità del quartiere.

Dopo anni di confronti, revisioni progettuali e forti tensioni pubbliche, la giunta comunale di Monza ha approvato, tramite delibera, il piano attuativo per la riqualificazione dell'area dell'ex Buon Pastore di via Cavallotti. Un passaggio decisivo, che sblocca uno dei progetti edilizi e urbanistici più rilevanti - e più discussi - degli ultimi anni, destinato a trasformare un'area storica rimasta inutilizzata per lungo tempo. L'intervento riguarda una superficie complessiva di circa 28.400 metri quadrati e prevede, accanto alla realizzazione di tre nuovi edifici residenziali, una consistente restituzione di spazi alla collettività.

