L' ecomostro sulla litoranea diventerà centro culturale | arriva l' autorizzazione Zes

Il vecchio marmificio di Fasano, noto come ecomostro lungo la litoranea, ottiene l’autorizzazione ZES e sarà trasformato in un centro culturale di interesse pubblico. Questa riqualificazione mira a valorizzare il patrimonio locale e promuovere iniziative culturali, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’area. La trasformazione rappresenta un passo importante per il recupero di un sito simbolico, lasciando alle spalle l’abbandono e il degrado.

