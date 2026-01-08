L' ecomostro sulla litoranea diventerà centro culturale | arriva l' autorizzazione Zes
Il vecchio marmificio di Fasano, noto come ecomostro lungo la litoranea, ottiene l’autorizzazione ZES e sarà trasformato in un centro culturale di interesse pubblico. Questa riqualificazione mira a valorizzare il patrimonio locale e promuovere iniziative culturali, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’area. La trasformazione rappresenta un passo importante per il recupero di un sito simbolico, lasciando alle spalle l’abbandono e il degrado.
FASANO – Il vecchio marmificio, da anni ecomostro vista mare, diventerà un contenitore culturale di interesse pubblico. La struttura di missione della Zes, accogliendo la proposta presentata dalla società “Iniziative San Domenico Srl”, ha rilasciato l'Aia (Autorizzazione unica ambientale) per il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
