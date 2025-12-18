Premio Stefano Bertacco 2025 bando aperto | via libera alle candidature
Al via la nuova edizione del Premio “Stefano Bertacco”, finalizzato a riconoscere l’impegno e l’attenzione dei giovani verso le persone più fragili e bisognose e a ricordare la figura del già senatore e assessore del Comune di Verona, scomparso nel 2020.Sono sei i riconoscimenti previsti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Premio Mattador 2025/2026 | Aperto il bando per sceneggiatori under 30
Leggi anche: Alluvione marzo 2025, aperto il bando per il sostegno alle imprese: fondi per 2,4 milioni di euro, 10mila euro l'importo massimo per attività
Premio “Stefano Bertacco” 2025: aperto il bando / Avvisi / Novità / Homepage.
Premio Stefano Bertacco 2025: pubblicato il bando per i giovani - Il Comune di Verona ha aperto ufficialmente i termini per la presentazione delle candidature al Premio “Stefano Bertacco” 2025 ... veronaoggi.it
Al Seminario vescovile di Pistoia assegnato a Stefano Fenaroli il Premio Nazionale di Teologia “Giordano Frosini” per il volume "La teologia della deep incarnation". - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.