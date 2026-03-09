Entra in negozio e fa acquisti senza pagare | ruba merce da 150 euro

Sabato sera, 7 marzo 2026, un uomo senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine è entrato in un negozio di abiti sportivi di via Pergher a Trento e ha tentato di rubare merce per un valore di circa 150 euro. Durante l’episodio, si sono verificati momenti di confusione tra i presenti, mentre l’uomo ha cercato di uscire senza pagare.

Il furto è stato sventato dagli addetti alla vigilanza che, notando il ladro superare le barriere di sicurezza con la refurtiva, sono intervenuti per bloccarlo. Vistosi scoperto, egli ha abbandonato la merce e si è dato alla fuga. Nel frattempo, però, i carabinieri, allertati dal personale dell’attività, sono accorsi sul posto e, vedendolo scappare, sono riusciti a fermarlo. L’intervento si è concluso con l’arresto del malvivente, che è stato condotto alla casa circondariale di Trento. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Svastica al parco, i responsabili rispondono all’ultimatum. L'oratorio:... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

