Notte leggendaria per l’Italia del baseball | battuti gli Stati Uniti al Classic

Nella notte, l’Italia del baseball ha ottenuto una vittoria storica contro gli Stati Uniti al World Baseball Classic, con un punteggio di 8-6. La partita si è disputata a Houston e rappresenta un momento memorabile per lo sport nazionale. Questo risultato ha portato alla vittoria di uno dei team nazionali contro una delle squadre più forti al mondo.

Houston. Una serata storica, un momento destinato a restare nella storia non solo del baseball, ma dell'intero sport nazionale: nella notte l' Italia, al World Baseball Classic, ha battuto gli Stati Uniti con il punteggio di 8-6. Un trionfo, quello ottenuto dagli Azzurri al Daikin Park di Houston, che ha tratti leggendari, perché andare a vincere, e a farlo in questo modo, nella patria del baseball, per l'intero movimento è la realizzazione di un sogno. Sebbene non si sia trattato della prima vittoria contro gli Usa, mai, infatti, gli azzurri avevano battuto gli Stati Uniti con in campo un lineup che era una parata di stelle, formato da tutti major leaguer, e mai a questo livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Baseball, l'Italia supera anche la Gran Bretagna: secondo successo al Classic. Ora gli Stati UnitiHouston, 7 marzo 2026 - Seconda partita e secondo successo per l'Italia al World Baseball Classic, che batte la Gran Bretagna 7-4 dando seguito alla...

World Baseball Classic finito per Kyle Teel: il sostituto arriva direttamente dall’ItaliaDopo la leggendaria vittoria per 8-6 contro gli USA, nella terza partita del Girone B del World Baseball Classic, l’Italbaseball è impegnata ora nelle operazioni di riposo e recupero verso il match ... oasport.it

L'Italia del baseball Pochi giorni dopo la storica vittoria dell'Italrugby nel Sei Nazioni contro l'Inghilterra, lo sport italiano fa registrare un altro storico successo: a Houston, nel terzo impegno del World Baseball Classic, al Nazio x.com

