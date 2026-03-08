Baseball l' Italia supera anche la Gran Bretagna | secondo successo al Classic Ora gli Stati Uniti

L'Italia ha ottenuto la seconda vittoria al World Baseball Classic battendo anche la Gran Bretagna. La partita si è svolta a Houston il 7 marzo 2026. Con questa vittoria, gli azzurri hanno conquistato il secondo successo nel torneo. Ora si preparano ad affrontare gli Stati Uniti nelle prossime fasi della competizione.

Houston, 7 marzo 2026 - Seconda partita e secondo successo per l'Italia al World Baseball Classic, che batte la Gran Bretagna 7-4 dando seguito alla vittoria contro il Brasile e può attendere le due sfide decisive della Pool B, contro gli Stati Uniti martedì e il Messico mercoledì, con la consapevolezza di avere portato a casa i risultati attesi nelle prime due gare, quelle apparentemente più abbordabili. Peccato solamente per un punteggio in difetto rispetto alla quantità di occasioni non sfruttate - due volte addirittura a basi piene nel momento psicologicamente peggiore per i britannici - e con un finale nel quale ai britannici è stata concessa qualche speranza di troppo.