Italia Baseball una notte leggendaria | battuti gli Stati Uniti al Classic

Durante il World Baseball Classic, l’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti con un punteggio di 8-6. L’incontro si è svolto a Houston, diventando una delle partite più ricordate nella storia del baseball italiano. La vittoria è arrivata in una notte che resterà impressa nel ricordo degli appassionati di questo sport. Gli atleti italiani hanno conquistato un risultato inatteso contro una squadra di fama internazionale.

Houston. Una serata storica, un momento destinato a restare nella storia non solo del baseball, ma dell'intero sport nazionale: nella notte l' Italia, al World Baseball Classic, ha battuto gli Stati Uniti con il punteggio di 8-6. Un trionfo, quello ottenuto dagli Azzurri al Daikin Park di Houston, che ha tratti leggendari, perché andare a vincere, e a farlo in questo modo, nella patria del baseball, per l'intero movimento è la realizzazione di un sogno. Sebbene non si sia trattato della prima vittoria contro gli Usa, mai, infatti, gli azzurri avevano battuto gli Stati Uniti con in campo un lineup che era una parata di stelle, formato da tutti major leaguer, e mai a questo livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

