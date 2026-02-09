Il governo britannico ha ufficialmente respinto la richiesta di dimissioni di Keir Starmer, avanzata dal leader del Labour scozzese Anas Sarwar. La polemica si accende mentre il partito laburista si trova al centro di un nuovo caso che coinvolge il suo leader, con le tensioni che continuano a salire tra le diverse fazioni.

Il numero 10 di Downing Street ha respinto la richiesta di dimissioni di Keir Starmer avanzata dal leader laburista scozzese Anas Sarwar. “Keir Starmer è uno dei soli quattro leader laburisti ad aver vinto le elezioni generali. Ha un chiaro mandato quinquennale da parte del popolo britannico per realizzare il cambiamento, ed è quello che farà”, ha affermato un portavoce di Downing Street in una dichiarazione in risposta alla richiesta di dimissioni di Sarwar, secondo quanto riferisce l’emittente britannica Sky News. La richiesta di Anas Sarwar. Il leader del Partito Laburista in Scozia, Anas Sarwar, aveva chiesto le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer dopo le rivelazioni sui legami fra l’ex ambasciatore britannico a Washington Peter Mandelson e Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, Starmer respinge la richiesta di dimissioni dei laburisti scozzesi

Approfondimenti su Keir Starmer

Le dimissioni del capo di gabinetto di Keir Starmer hanno creato tensione nel Partito Laburista, che si prepara alle imminenti elezioni.

L’ex ministro britannico Peter Mandelson ha annunciato le sue dimissioni dalla Camera dei Lord, che entreranno in vigore domani.

