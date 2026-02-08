Milano-Cortina | SCraxi ' ieri vero e proprio atto di guerriglia urbana premeditata'

I residenti del quartiere Corvetto a Milano si sono svegliati con i danni e la paura di un episodio di violenza urbana che si è verificato ieri sera. La polizia parla di un vero e proprio attacco premeditato, con gruppi di persone che hanno messo in atto una guerriglia urbana nel cuore della zona. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi siano i responsabili e cosa abbia spinto a questa escalation di violenza.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "È un vero e proprio atto di guerriglia urbana premeditata quello avvenuto ieri sera nel quartiere Corvetto di Milano". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. "L'ennesimo inquietante episodio di violenza da condannare con sdegno e fermezza, che lascia presagire una più ampia strategia su cui è necessario indagare a fondo, tesa a boicottare i Giochi Olimpici invernali, specie alla luce degli attentati e dei sabotaggi alla rete ferroviaria registrati tra Emilia e Marche. Si tratta di atti vigliacchi e inaccettabili, che mettono a rischio la sicurezza pubblica.

