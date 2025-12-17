La sicurezza, spesso annunciata come priorità, sembra essere solo uno slogan per il governo Meloni, secondo i sindacati di polizia. Le sigle Sap, Coisp-Mosap, Fsp e Silp-Cgil criticano duramente le politiche attuali, mettendo in dubbio l’effettiva attenzione verso le questioni di ordine pubblico. Un messaggio forte che sottolinea la distanza tra le parole e le azioni percepite dai rappresentanti delle forze dell’ordine.

"La sicurezza è solo uno slogan": i sindacati di polizia contro il governo Meloni

La sicurezza per il governo è solo uno slogan. A dirlo sono i sindacati di polizia Sap, Coisp-Mosap, Fsp, Silp-Cgil, in un messaggio rivolto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “ La Legge di Bilancio, attualmente in discussione in Senato, certifica una verità che denunciamo da tempo: per il governo la sicurezza è uno slogan adatto ai discorsi pubblici ma non è una priorità quando si tratta di mettere in campo risorse concrete”, denunciano le sigle. “A fronte di proclami e attestazioni di stima, il testo della Manovra continua a lasciare la polizia e l’intero Comparto Sicurezza e Difesa senza tutele adeguate e senza risposte concrete”, affermano nella lettera i rappresentanti dei sindacati di polizia, Stefano Paoloni, Domenico Pianese, Valter Mazzetti e Pietro Colapietro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

