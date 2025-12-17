La sicurezza è solo uno slogan | i sindacati di polizia contro il governo Meloni
La sicurezza, spesso annunciata come priorità, sembra essere solo uno slogan per il governo Meloni, secondo i sindacati di polizia. Le sigle Sap, Coisp-Mosap, Fsp e Silp-Cgil criticano duramente le politiche attuali, mettendo in dubbio l’effettiva attenzione verso le questioni di ordine pubblico. Un messaggio forte che sottolinea la distanza tra le parole e le azioni percepite dai rappresentanti delle forze dell’ordine.
La sicurezza per il governo è solo uno slogan. A dirlo sono i sindacati di polizia Sap, Coisp-Mosap, Fsp, Silp-Cgil, in un messaggio rivolto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “ La Legge di Bilancio, attualmente in discussione in Senato, certifica una verità che denunciamo da tempo: per il governo la sicurezza è uno slogan adatto ai discorsi pubblici ma non è una priorità quando si tratta di mettere in campo risorse concrete”, denunciano le sigle. “A fronte di proclami e attestazioni di stima, il testo della Manovra continua a lasciare la polizia e l’intero Comparto Sicurezza e Difesa senza tutele adeguate e senza risposte concrete”, affermano nella lettera i rappresentanti dei sindacati di polizia, Stefano Paoloni, Domenico Pianese, Valter Mazzetti e Pietro Colapietro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: “Traditi gli impegni sulla sicurezza”: i sindacati militari e di polizia contro il governo per l’assenza di fondi in manovra
Leggi anche: Arianna Meloni a gamba tesa contro lo sciopero ProPal: «Solo un pretesto per attaccare il governo, il primo in Occidente ad aiutare Gaza»
Manovra: sindacati di polizia ‘per il governo la sicurezza è solo uno slogan’ - "La Legge di Bilancio, attualmente indiscussione in Senato, certifica una verità che denunciamo da ... msn.com
Il governo rivedrà i subappalti. Disgelo sul lavoro con i sindacati - «Incontro positivo», dicono tutti e tre i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil uscendo dopo quattro ore dalla Sala Verde di Palazzo Chigi ... repubblica.it
Il patto governo-sindacati: 1,2 miliardi alla sicurezza - Un'alleanza tra istituzioni, sindacati e associazioni datoriali «per mettere la sicurezza sul lavoro in cima alle priorità dell'Italia». ilgiornale.it
La sicurezza non è una percezione: è un diritto. Serve concretezza, non slogan né scaricabarile sui sindaci. Garantire la sicurezza è un dovere costituzionale di chi governa! x.com
Dario Nardella. . La sicurezza non è una percezione: è un diritto. Serve concretezza, non slogan né scaricabarile sui sindaci. Garantire la sicurezza è un dovere costituzionale di chi governa! - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.