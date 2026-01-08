Signorini dai pm | Non ho commesso violenze ed estorsioni

Alfonso Signorini ha fornito spontanee dichiarazioni ai pm, negando di aver commesso violenze o estorsioni. L’ex conduttore del Grande Fratello Vip si è presentato ieri mattina alle 9, rispondendo alle domande per circa quattro ore. La sua testimonianza rappresenta un passo importante nell’ambito delle indagini in corso, offrendo chiarimenti sulla sua posizione in merito alle accuse mosse nei suoi confronti.

Quasi quattro ore di "dichiarazioni spontanee" rese dall'ex conduttore del Grande Fratello vip, Alfonso Signorini, che si è presentato ieri mattina puntuale alle 9.30 al quarto piano di Palazzo di giustizia, nell'ufficio del procuratore capo Marcello Viola, assistito dai suoi avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia. Non un interrogatorio, ma una lunga difesa spontanea resa dall'intramontabile conduttore della casa più spiata d'Italia, nonché direttore di una storica rivista di gossip, racconto interrotto solo da qualche domanda di chiarimento dell'aggiunta Letizia Mannella e del pm Alessadro Gobbis.

