Strage di Ravanusa il Gip archivia | Non fu responsabilità dei dirigenti Italgas

Il Gip Alberto Lippini ha deciso di archiviare l'inchiesta sui dieci dirigenti di Italgas coinvolti nella tragedia di Ravanusa del dicembre 2021. La strage, che causò nove vittime, rimane uno dei momenti più dolorosi della cronaca recente, ma secondo il giudice la responsabilità non ricade sui dirigenti dell’azienda. La decisione chiude così un capitolo delicato di un’indagine che aveva scosso l’intera comunità.

