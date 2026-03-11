Non ci pensare Vincere l’ansia a colpi di risate

EMPOLI Andrea Dianetti arriva a Empoli con il monologo comico "Non ci pensare". Artista poliedrico, amato per ironia e versatilità, porta sul palco un viaggio attraverso le ansie di tutti i giorni. Tra gag e momenti di riflessione, Dianetti racconta paure e insicurezze che accomunano tutti. Appuntamento venerdì alle 21 al Teatro Excelsior. Il titolo dello spettacolo in realtà sembra parlare proprio di tutte le cose a cui pensiamo troppo. Come nasce il monologo? "C’è molto di autobiografico. Mentre cercavo l’argomento su cui scrivere lo spettacolo, mi sono accorto che mi stava mettendo ansia. Nel frattempo nella mia vita si intrecciavano tante altre piccole preoccupazioni e allora mi sono detto: perché non parlarne sul palco? Ovviamente lo spettacolo è comico, non è una riflessione triste sulla vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

