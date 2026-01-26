La nostra opinione sul documentario sull'attivista e comica israeliana Noam Shuster-Eliassi. Presentato prima al Sundance e poi al Torino Film Festival. Quello di Noam Shuster-Eliassi non è un nome molto noto in Italia, ma le cose potrebbero cambiare con l'uscita del documentario Coexistence, My Ass!. Più attuale che mai, il documentario distribuito da Wanted e presentato in anteprima al Sundance e poi al Torino Film Festival, ricostruisce la genesi dello spettacolo di stand-up che dà il titolo al film offrendo un vivace ritratto della sua autrice. Madre ebrea iraniana, padre ebreo rumeno, Noam Shuster-Eliassi è una comica e attivista ebrea cresciuta nella comunità di Neve Shalom, isola felice a nord di Gerusalemme in cui israeliani e arabi vivono insieme pacificamente per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Coexistence, My Ass!, recensione: l’uguaglianza tra palestinesi ed ebrei? A colpi di risate

