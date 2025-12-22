Napoli Bologna David Neres si racconta | Sono emozionato e concentrato bello giocare per vincere Sconfitta in campionato? Ci colpì duramente Vincere è l’unica cosa che conta

Neres esclusivo: "Il Napoli, la Supercoppa e il mio calcio nato per strada" - «Il concetto vincente è sempre il collettivo: quando si gioca da squadra e tutto funziona è più facile per i singoli emergere. corrieredellosport.it

REPUBBLICA - Napoli-Bologna, Conte ripropone la coppia d'attacco Hojlund-Neres, le ultime - La Repubblica si sofferma sulla coppia d'attacco del Napoli formata da Rasmus Hojlund e David Neres, nata quasi per necessità per via degli infortuni, ma divenuta una certezza. napolimagazine.com

#NapoliBologna, l’arte di fare il calcio Il commento del direttore Ivan Zazzaroni x.com

Il trofeo della Supercoppa Italiana è arrivato a Riyadh: alla finalissima tra Napoli e Bologna manca davvero pochissimo! Realizzata in alluminio aeronautico, la coppa è rivestita in pelle di vitello con motivo ottagonale iconico del brand e completata da chius - facebook.com facebook

