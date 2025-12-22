Napoli Bologna David Neres si racconta | Sono emozionato e concentrato bello giocare per vincere Sconfitta in campionato? Ci colpì duramente Vincere è l’unica cosa che conta
Napoli Bologna, David Neres si racconta: le parole dell’attaccante dei partenopei in vista della finale di Supercoppa Italiana Un tuffo nel passato e un balzo nel presente per David Neres. Dalle strade di San Paolo, dove ha forgiato il suo talento a ritmo di Ginga, alla finale di Supercoppa Italiana con il Napoli, contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Lecce Napoli, Anguissa e il motto bianconero: «Vincere è l’unica cosa che conta! Felici di lavorare con Conte»
Leggi anche: Anguissa col motto juventino dopo Lecce Napoli: «Vincere è l’unica cosa che conta! Felici di lavorare con Conte, anche i tre punti con l’Inter…»
Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Napoli-Bologna, le probabili formazioni della finale di Supercoppa italiana; Supercoppa Napoli-Bologna, Savoldi: «Super Neres, accenderà la finale»; Napoli, Neres: Con il Bologna conta solo vincere. Lukaku importante per me e la squadra.
Napoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana - Gli azzurri di Antonio Conte, dopo aver eliminato il Milan, affrontano i rossoblù di Vincenzo Italiano, vittoriosi ai calci di rigore contro l'Inter ... tuttosport.com
Neres esclusivo: "Il Napoli, la Supercoppa e il mio calcio nato per strada" - «Il concetto vincente è sempre il collettivo: quando si gioca da squadra e tutto funziona è più facile per i singoli emergere. corrieredellosport.it
REPUBBLICA - Napoli-Bologna, Conte ripropone la coppia d'attacco Hojlund-Neres, le ultime - La Repubblica si sofferma sulla coppia d'attacco del Napoli formata da Rasmus Hojlund e David Neres, nata quasi per necessità per via degli infortuni, ma divenuta una certezza. napolimagazine.com
#NapoliBologna, l’arte di fare il calcio Il commento del direttore Ivan Zazzaroni x.com
Il trofeo della Supercoppa Italiana è arrivato a Riyadh: alla finalissima tra Napoli e Bologna manca davvero pochissimo! Realizzata in alluminio aeronautico, la coppa è rivestita in pelle di vitello con motivo ottagonale iconico del brand e completata da chius - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.